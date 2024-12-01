ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. جايي وباري يقودان فياريال لمواجهة جيرونا

فياريال
فياريال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:
حراسة المرمى: دييجو كوندي.
خط الدفاع: كيكو فيمينيا، راؤول ألبيول، لوغان كوستا، سيرجي كاردونا.
خط الوسط: يريمي بينو، سانتي كوميسانيا، دانيال باريخو، أليخاندرو باينا رودريغيز.
خط الهجوم: باب جايي، ثيرنو باري.
ويحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
 

الدوري الإسباني فياريال جيرونا تشكيل فريق فياريال باري جايي