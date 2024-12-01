أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:
حراسة المرمى: دييجو كوندي.
خط الدفاع: كيكو فيمينيا، راؤول ألبيول، لوغان كوستا، سيرجي كاردونا.
خط الوسط: يريمي بينو، سانتي كوميسانيا، دانيال باريخو، أليخاندرو باينا رودريغيز.
خط الهجوم: باب جايي، ثيرنو باري.
ويحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.
البوابة سبورت
الدورى الإسبانى.. جايي وباري يقودان فياريال لمواجهة جيرونا
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أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.
أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.