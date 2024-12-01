الدورى الإسبانى.. جايي وباري يقودان فياريال لمواجهة جيرونا

أعلن مارسيلينو المدير الفنى لفريق فياريال، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره جيرونا، وذلك بعد قليل على ملعب " لاسيراميكا"، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق فياريال كالتالى:

حراسة المرمى: دييجو كوندي.

خط الدفاع: كيكو فيمينيا، راؤول ألبيول، لوغان كوستا، سيرجي كاردونا.

خط الوسط: يريمي بينو، سانتي كوميسانيا، دانيال باريخو، أليخاندرو باينا رودريغيز.

خط الهجوم: باب جايي، ثيرنو باري.

ويحتل فريق فياريال المركز الرابع برصيد 25 نقطة، بينما يقع فريق جيرونا فى المركز الثامن برصيد 21 نقطة.

