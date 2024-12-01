السفارة اليابانية بالقاهرة تعلن عن إطلاق معرض افتراضي للدراسة في اليابان

أعلنت السفارة اليابانية لدى القاهرة، عن إقامة "المعرض الافتراضي عبر الإنترنت للدراسة في اليابان داخل اليابان وخارجها.



وأضافة السفارة إنه من المقرر أن تعقد منظمة خدمات الطلاب اليابانية (JASSO)، "المعرض الافتراضي عبر الإنترنت للدراسة في اليابان" خلال التواريخ التالية، السبت 7 ديسمبر والأحد 8 ديسمبر 2024.

سيشارك في هذا المعرض والذي سيستمر على مدى يومين، أكثر من 60 جامعة ومؤسسة تعليمية يابانية أخرى، حيث ستُعقد لقاءات للتعريف بالجامعات وجلسات للأسئلة والأجوبة واستشارات فردية عبر الإنترنت. التسجيل والمشاركة مجانية، وستُعقد جميع الفعاليات والمحاضرات باللغة الإنجليزية.



ومن المقرر توفير لقطات مصورة للتعريف بالجامعات ومعلومات عن الجامعات والمعاهد المشاركة، وما إلى ذلك، من خلال موقع السفارة.

