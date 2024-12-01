جلب الحبيب ورد المطلقة.. ضبط دجال وزوجته بعد نصبهما علي سيدة ببولاق الدكرور

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة سباك وزوجته بعد نصبهما علي سيدة وإيهامها بكونهما قادرين علي جلب الحبيب ورد المطلقة عبر صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بدائرة قس شرطة بولاق الدكرور.

رد الحبيب في 3 أيام

كانت البداية بتلقي المقدم أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من ربة منزل تفيد بتعرضها للنصب، حيث أفادت المبلغة بمشاهدة صفة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك لجلب الحبيب ورد الطلقة وتواصلت مع دجال وزجته لرد صديقها، وحضرا إلي مسكنها بدائرة القسم واستوليا علي مبلغ مالي وأخبرها بإتصال صديقها بها خلال 3 أيام وقاما بالإستيلاء علي الأموال ولاذا بالهروب.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد هوية الجناة وضبطهما "سباك، زوجته" وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.