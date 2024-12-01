"المجهول" يواجه مباراة السوبر النسائي بعد انسحاب "دجلة".. والصمت يلازم اتحاد الكرة

تواجه مباراة السوبر المصري لكرة القدم النسائية، حتى الان المجهول، رغم أن تبقى مدة يومين فقط على إقامتها حيث كانت من المقرر أن يتم إقامتها يوم بعد غد الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر، بين فريقي وادي دجلة و"توت عنخ أمون" مسار حاليا.

دجلة يعتذر عن المشاركة

ليقم بعدها وادي دجلة بالاعتذار عن مباراة السوبر، وعدم خوضها لها معللا عدة أسباب من بينها عدم جاهزية اللاعبات، وكذلك تراجع الاتحاد عن قراره بإلغاء المباراة ومن ثم الاعلان عن إقامتها مرة آخري.

الاتحاد يعلن الغاء السوبر النسائي

حيث كان قد اعلن اتحاد الكرة سابقا إلغاء إقامة السوبر المصري للكرة النسائية والتي كان المقرر إقامتها يوم الخميس الماضي الموافق 26 سبتمبر بإستاد بتروسبورت بين الفريقين.

ليعدل بعدها الاتحاد عن قراراه، ويصدر قرار بإقامة المباراة بين الفريقين بعد غد الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر على أن يتم تحديد الملعب وموعد المباراة لاحقا.

الا وأن الاتحاد حتى الآن لم يصدر منه أى قرارات بشأن تحديد أى فريق سيلعب أمام مسار، او بشأن إقامة السوبر من عدمه.