محافظ كفرالشيخ يفتتح مجمع مدارس تيدا للتعليم الأساسي بسيدي سالم

افتتح، اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ،اليوم الأحد، مجمع مدارس تيدا للتعليم الأساسي بمركز سيدي سالم، في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للتنمية البشرية.

قال محافظ كفرالشيخ، أن التكلفة الإجمالية للمدرسة بلغت 6.6 مليون جنيه، وتبلغ مساحتها 4025 مترًا مربعًا، حيث تضم 33 فصلًا مدرسيًا، منها 20 فصلًا قائمًا و13 فصلًا جديدًا، ويبلغ عدد الطلاب بها 960 طالبًا لخفض الكثافة من 48 إلى 32 طالبًا في الفصل الواحد.

وأكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية افتتاح وتطوير المدارس ومواكبتها للتحول الرقمي والتكنولوجية الحديثة، وزيادة أعداد الفصول بهدف تخفيف الكثافة الطلابية، وتحسين جودة التعليم، وتقديم خدمات تعليمية متميزة، في إطار رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ كفرالشيخ، إلى أن هذه الافتتاحات تأتي ضمن جهود الدولة لتعزيز البنية التحتية التعليمية بالمحافظة، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تسهم في رفع مستوى التعليم، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك بحضور أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، والدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد العوضي، مدير عام فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي مدير عام المشروعات بالهيئة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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