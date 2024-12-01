نقيب الصحفيين يشدد على أهمية المشاركة في مؤتمر النقابة السادس

استهل خالد البلشي نقيب الصحفيين، جولته لطرق الأبواب بزيارة إلى مقر جريدة الجمهورية، حيث دعا الزملاء الصحفيين للمشاركة الفعّالة في المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، المقرر انعقاده خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الجاري.

وأكد "البلشي"، أن المؤتمر يمثل حدثًا محوريًا لمناقشة أبرز القضايا المهنية والتحديات التي تواجه الصحافة في الوقت الراهن.

وشدد على أهمية استثمار هذا التجمع لتوجيه رسالة بأن الصحفيين قادرون على الاتحاد حول رؤية وأهداف مشتركة تعزز من مكانة المهنة وتتصدى لأزماتها.

وأوضح أن المؤتمر سيركز على عدة ملفات أساسية، أبرزها اقتصاديات الصحافة وتطوير المؤسسات الصحفية، إضافة إلى التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة وتداول المعلومات، والوضع الاقتصادي للنقابة وسبل تحسينه.

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن المؤتمر سيستضيف نخبة من أساتذة الجامعات والخبراء لتقديم رؤى بنّاءة تسهم في صياغة خارطة طريق مستقبلية للنقابة ولمهنة الصحافة بشكل عام.

ووصف "البلشي"، المؤتمر بأنه فرصة غير مسبوقة لطرح رؤية شاملة حول القضايا المحورية، مثل حرية تداول المعلومات وقانون العمل الجديد، مع التأكيد على أهمية الخروج بتوصيات واضحة تلبي تطلعات الصحفيين وتعزز مكانة النقابة كمظلة جامعة.

كما دعا الزملاء إلى المشاركة في الاستبيان الخاص بالمؤتمر المتاح على الموقع الإلكتروني للمؤتمر، مشيرًا إلى أنه يتضمن مواد وأوراق عمل مهمة، بالإضافة إلى تقارير المؤتمرات السابقة، مما يتيح تمثيلًا عادلًا لجميع الآراء والمقترحات.

اختتم "البلشي" تصريحاته بدعوة مفتوحة لجميع الصحفيين للمشاركة في فعاليات المؤتمر، مؤكدًا أن النقابة بحاجة إلى تكاتف أعضائها لتحقيق نقلة نوعية في دعم المهنة، واستعادة دور النقابة كبيت آمن لجميع الصحفيين.