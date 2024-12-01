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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

وزير الشئون النيابية ينعي الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية
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نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، والرئيس الأسبق لمجلس الدولة، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والإخلاص.

وقال فوزي، في بيان صحفي له: “لقد كان الفقيد نموذجًا يحتذى به في النزاهة والأمانة، وترك إرثًا مشرفًا في مجال في كل من القضاء والعمل العام، سيظل باقيا في ذاكرة الوطن”. 

وتقدم وزير الشئون النيابية بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان. 

المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية المستشار جودت الملط الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات الرئيس الأسبق لمجلس الدولة