وزير الشئون النيابية ينعي الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات

نعى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار جودت الملط، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات، والرئيس الأسبق لمجلس الدولة، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والإخلاص.

وقال فوزي، في بيان صحفي له: “لقد كان الفقيد نموذجًا يحتذى به في النزاهة والأمانة، وترك إرثًا مشرفًا في مجال في كل من القضاء والعمل العام، سيظل باقيا في ذاكرة الوطن”.

وتقدم وزير الشئون النيابية بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعيًا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.