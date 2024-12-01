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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

طب بيطري الجيزة تنجح في اصطياد حيوان زاحف غريب ظهر في أوسيم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أوضح بيان صادر عن محافظة الجيزة أنه نه في ضوء ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي من وجود حيوان زاحف من الحرشفيات يدعي " ورل نيلي " يتجول داخل قطعة أرض فضاء بشارع أحمد عرابي بنطاق قرية البراجيل بمركز ومدينة أوسيم حيث تعد مناطق النيل وفروعه والترع والمصارف والأراضي الزراعية المحيطة هي بيئته الطبيعية وهو لا يعتبر من الحيوانات المفترسة للإنسان .  
فقد كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتشكيل لجنه من مركز ومدينة أوسيم والطب البيطري والري حيث تم التحرك فــور الإبلاغ من الأهالي وتم البحث عن الحيوان الذي قد شــهـد بالمنطقة  .
وقد تم اصطياده من قبل مركز ومدينة أوسيم وتسليمه الي مديرية الطب البيطري بالمحافظة مع استمرار المتابعة للترع والمصارف وخطة تطهيرها بشكل دوري من خلال مديرية الري .

بشأن العثور علي حيوان زاحف ورل شارع أحمد عرابي بالبراحيل محافظة الجيزة تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي قرية البراجيل مركز ومدينة اوسيم