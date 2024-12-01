مخاوف من انتقال سيناريو حلب وإدلب إلى العراق

استعرضت هبة التميمي، مراسلة القاهرة الإخبارية من بغداد، تفاصيل الاتصال الذي جمع بين رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والرئيس السوري بشار الأسد.

وأوضحت «التميمي»، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الاتصال بين السوداني وبشار الأسد بحث تطورات الأوضاع الجارية في سوريا والتحديات الأمنية التي تشهدها منطقتي حلب وإدلب.

وذكرت، أنّ الاتصال تناول التطورات الأخيرة في المنطقة، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة العراقي أكد على أهمية أمن سوريا واستقرارها، كونهما يرتبطان بالأمن القومي للعراق.

وتابعت، أن الاتصال جاء بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها سوريا، لافتة إلى أن الحكومة العراقية لم تهدأ في بياناتها المستمرة بخصوص بالتحديات والأوضاع والأحداث المتسارعة التي جرت خلال آخر 3 أيام في سوريا، لافتةً، إلى وجود مخاوف من فكرة انتقال السيناريو الجاري في منطقتي حلب وإدلب إلى المناطق المجاورة بسوريا، ومن ثم للعراق.