وزير الخارجية: مصر قدمت نموذجا يحتذى به في دحر الإرهاب وهزيمته

قال السفير بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مصر قدمت نموذجا يحتذى به في دحر الإرهاب وهزيمته بناء على المقترب الشامل الذي يستند الى عدة محاور، أولها المحور الأمني، وثانيها المحور الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير فرص عمل للشباب.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالي، أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية»: «هناك أيضًا المحور الخاص بتفكيك الإيدلوجية المتطرفة من خلال دور المؤسسات الدينية في تحصين الشباب من تجنيدهم من جانب الجماعات الإجرامية الإرهابية، وأخيرًا محور قطع التمويل عن التنظيمات الإرهابية.



وتابع: «لدينا كل الاستعداد لنقل خبراتنا الكاملة لدولة مالي الشقيقة، وهناك تعاون كامل، وهناك تعاون بين وزارتي الدفاع في البلدين، وتعاون بين وزارتي الداخلية في البلدين، وكل المؤسسات الأمنية في مصر توفر التدريب اللازمة وبرامج بناء القدرات لأشقائنا في مالي لدعم مؤسسات الدولة المالية في مكافحة الإرهاب».