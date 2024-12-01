الأمطار الغزيرة تتسبب في تدمير أكثر من 200 منزل و3 مدارس و4 كنائس بجنوب الكونغو الديمقراطية

قالت السلطات المحلية في مقاطعة "لومامي العليا" بجنوب الكونغو الديمقراطية إن الأمطار الغزيرة التي هطلت على إقليم "بوكاما" ومنطقتي "أوبيمبا" و"بوتومبا"، التابعة للمقاطعة؛ تسببت في تدمير ما لايقل عن 231 منزلا و3 مدارس و4 كنائس ومركزا صحيا.

وقال أمادو كالينجا، نائب مدير إقليم "بوكاما"، إن أكثر من مائتي شخص جرفت مياه الأمطار منازلهم يقضون الليل في العراء، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم.

ودعت السلطات في مقاطعة "لومامي العليا" الحكومة المركزية إلى التحرك - بشكل عاجل - من أجل إنقاذ الضحايا الذين فقدوا كل شئ وتوفير الرعاية لهم في ظل سوء الأحوال الجوية.

وفي سياق متصل، أدت الأمطار الغزيرة التي هطلت على منطقة "موسينين" والمناطق المحيطة بها في إقليم "لوبيرو" بمقاطعة كيفو الشمالية في شرق الكونغو الديمقراطية بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى وفاة شخص وتدمير العديد من الحقول في المنطقة.

وقال فياني كيتسوامبا، رئيس لجنة الحماية المحلية لمنطقة "موسينين" الصحية: إن "الأضرار هائلة بسبب هذا الأمطار الغزيرة. يؤدي غياب مصدر للمياه النقية إلى حدوث أمراض مثل الإسهال وحمى التيفوئيد والملاريا".

وأضاف: "لقد تضررت الحقول وجرفت مياه الأمطار الماشية؛ الأمر الذي أدى إلى تضرر السكان الذين يعيشون بشكل رئيسي على الزراعة والثروة الحيوانية".