محافظ الأقصر يوجه ببدء توصيل الكهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة الصناعية بالبغدادي

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الأحد، جولة داخل المنطقة الصناعية بالبغدادى بمركز ومدينة البياضية، للوقوف على احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق، وتذليل أية معوقات تواجه المستثمرين بالمنطقة، وذلك برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر.

وتفقد المحافظ، خلال الجولة موقع موزع الكهرباء الذي سيتم تركيبه لتوصيل أعمال الكهرباء للمرحلة الثالثة بالمنطقة لخدمة عدد 15 مصنع، حيث وجه المحافظ بالبدء الفوري في التنفيذ على أن يتم الإنتهاء من الأعمال طبقا للجدول الزمني الموضوع ، كما وجه المحافظ خلال الجولة بتمهيد عدد من الطرق بالمنطقة بالمرحلة الثالثة لتسهيل حركة مرور الحافلات وربطها بالطرق الرئيسية والفرعية بالمنطقة.

كما تفقد المحافظ عدد من المصانع بالمجمع الصناعي بالبغدادي لمتابعة سير العمل بها، وتوصيل المرافق والخدمات لها، وتابع سير العمل داخل بوستر ومحطة رفع المياه بالمدينة الصناعية بالبغدادي، وكذلك الوقوف على مطالب المستثمرين بتلك المصانع، كما أطمأن المحافظ على انتظام شبكة المياه بالمنطقة فى جميع الأوقات على مدار اليوم، مؤكدًا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمصانع والمشروعات القائمة، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بالمنطقة.

ووجه المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، بإزالة اية معوقات تعرقل سير العمل بالمنطقة الصناعية بالبغدادي بمدينة البياضية بالأقصر، مؤكدًا على أهمية تقديم كافة أوجه الدعم والخدمات للمصانع والمشروعات القائمة، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون تحقيق الطفرة الصناعية بالمنطقة، مشدداً علي ضرورة توفير بيئة أمنة للاستثمار من خلال تطوير البنية التحتية للمنطقة الصناعية والعمل علي جذب المستثمرين.

رافق المحافظ خلال الجولة، العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس محمود شاهين رئيس مدينة البياضية، واللواء أحمد محمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، ونجلاء عبدالصادق مدير الإدارة العامة للتنمية الصناعية لإقليم جنوب الصعيد، ومصطفى عبد الحليم مدير المنطقة الصناعية بالبغدادى، والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، والمهندس ناجح رمضان رئيس قطاع توزيع كهرباء الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني مدير مديرية الطرق، والمهندسة ماري روحي مدير ادارة الكهرباء بديوان عام المحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استلام خزان المياه وتشغيله لتوفير مياه الشرب بالمنطقة

وكان محافظ الأقصر، قد استقبل نجلاء عبد العال مدير هيئة التنمية الصناعية بالأقصر، واللواء احمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، لبحث تشغيل خزان المياه المقام بالمنطقة الصناعية بالبغدادى واستقرار شبكة المياه ومعالجة مشكلة عدم انتظام المياه وضعفها، وذلك تلبية واستجابة لمطالب المستثمرين بحل مشكلة المياه بالمنطقة الصناعية بالبغدادى، حيث وجه محافظ الأقصر بالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية والجهات التنفيذية بالمحافظة لإزالة معوقات المرافق التى تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، حيث تم تشغيل خزان المياه والذى تصل سعته إلى ١١٠٠ متر مكعب مزود بأربعة طلبات للضخ على المدينة الصناعية والمجمع الصناعى وذلك لاستقرار الاتزان المائى فى المنطقة الصناعية فى جميع الأوقات على مدار اليوم.

محافظ الأقصر يبحث الموقف التنفيذي لمرافق المنطقة الصناعية

كما عقد محافظ الأقصر، اجتماعًا لبحث الموقف التنفيذي لترفيق المجمع الصناعي والمنطقة الصناعية بالبغدادي استجابة لمطالب عدد من المستثمرين بالمنطقة، وبحق خلال الاجتماع ما تم إنجازه في أعمال تجهيز المنطقة الصناعية ومدها بالمرافق، حيث استعرضت شركة مياه الشرب بالأقصر جهود مشروعاتها في ترفيق المنطقة بنسبة 100% من خلال إمشاء محطة معالجة مياه ثلاثية بطاقة 1500 متر مكعب في اليوم، وشبكة انحدار صرف صحي، وشبكة مياه شرب وخزان مياه أرضي بسعة 1100 متر مكعب.

وتوجه محافظ الأقصر، لتفقد المنطقة الصناعية بالبغدادى واستمع حول المخطط التفصيلي للمنطقة وأهم معوقات إستكمال أعمال توصيل المرافق، كما استمع إلى شكاوى عدد من المستثمرين، بشأن إستكمال أعمال الصرف الصحي لإنهاء أعمال رصف الطرق لتسهيل عمليات إدخال المواد الخام وتوزيع الإنتاج، وكذلك مشكلات ضعف ضغط محطات المياه المغذية للمنطقة.

اجتماع المرافق المنطقة الصناعية ومشروعات المياه والصرف الصحي (1)

اجتماع المرافق المنطقة الصناعية ومشروعات المياه والصرف الصحي (2)

اجتماع المرافق المنطقة الصناعية ومشروعات المياه والصرف الصحي (4)

اجتماع المرافق المنطقة الصناعية ومشروعات المياه والصرف الصحي (5)

اجتماع المنطقة الصناعية (1)

اجتماع المنطقة الصناعية (2)

اجتماع المنطقة الصناعية (3)

اجتماع المنطقة الصناعية (4)

اجتماع المنطقة الصناعية (5)

اجتماع المنطقة الصناعية (6)

جولة المنطقة الصناعية (1)

جولة المنطقة الصناعية (2)

جولة المنطقة الصناعية (3)

جولة المنطقة الصناعية (4)

جولة المنطقة الصناعية (5)

جولة المنطقة الصناعية (6)

جولة المنطقة الصناعية (7)

جولة المنطقة الصناعية (8)

جولة المنطقة الصناعية (9)

جولة المنطقة الصناعية (10)

جولة المنطقة الصناعية (11)

جولة المنطقة الصناعية (12)

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