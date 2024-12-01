بسبب خماسية أتلتيكو مدريد.. بلد الوليد يعلن إقالة مدربه

أعلنت إدارة نادى بلد الوليد الإسبانى، منذ قليل، إقالة الأوروجوائي باولو بيزولانو، المدير الفنى للفريق، وذلك بعد الهزيمة الثقيلة التي تعرض لها أمام نظيره أتلتيكو مدريد.

وتعرض فريق بلد الوليد لهزيمة ثقيلة على ارضة ووسط جماهيره ، بخمسة أهداف نظيفة، وذلك على يد أتلتيكو مدريد، أثارة غضب الجماهير مما أعلنت مطالبها برحيله.

وطالب مشجعو بلد الوليد إدارة النادى برحيل بيزولانو منذ الموسم الماضي، لكنه أسكت المنتقدين مؤقتا بعدما تمكن من إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى.

ولم يعرف بلد الوليد تحت إمرة المدرب الأوروجوائي معنى الانتصار إلا في مباراتين، الجولة الافتتاحية على حساب إسبانيول، وأمام ألافيس قبل خمسة أسابيع.



ولم يتمكن بيزولانو هذا الموسم إلا من جمع 9 نقاط فقط بعد مرور 15 جولة من الدوري الإسباني، مما يهدد بقائه فى الليجا.