ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

سفارة ألمانيا بالقاهرة: إصدار 200 ألف تأشيرة عمل خلال 2024

السفارة الألمانية
السفارة الألمانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت السفارة الألمانية لدى القاهرة، أن عام 2024 شهد المرحلة الأولى من قانون هجرة العمالة المتخصصة الجديد، تم إصدار نحو 200 ألف تأشيرة لأغراض العمل خلال العام.  وهذا يدل على أن المزيد والمزيد من العمال الأجانب المهرة يرغبون في العمل في ألمانيا. 

وأضافت السفارة عبر بيان صادر عنها اليوم الأحد، أن  هذه الأرقام تعتبر إشارة قوية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. ولا يزال الاقتصاد الألماني في حاجة إلى عاملين مؤهلين تأهيلًا جيدًا للتعويض عن التطورات الديموغرافية في سوق العمل.

 

وأوضح البيان أن ألمانيا تعتمد على الهجرة المؤهلة القادمة من الخارج، هذا إلى جانب الإمكانات المحلية التي نريد الاستفادة منها بشكل أكبر، على سبيل المثال من خلال المزيد من التدريب والتعليم التكميلي ومشاركة أكبر من جانب النساء وكبار السن في سوق العمل.  

وأشار  لكي تظل ألمانيا جاذبة كدولة للهجرة، فإنها لا تحتاج إلى إطار قانوني جيد فحسب، بل تحتاج أيضاً إلى ثقافة ترحيب ملموسة. وهذه مهمة المجتمع ككل.

السفارة الالمانية القاهرة قانون هجرة العمالة تأشيرة العمال الأجانب