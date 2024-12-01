الكونغو الديمقراطية: مرض مجهول يودي بحياة أكثر من 60 شخصا في أقل من شهر

قال أبولينير يومبا، وزير الصحة الإقليمي في مقاطعة "كوانجو"، بجنوب غرب الكونغو الديمقراطية، إن 67 شخصا على الأقل توفوا في منطقة "بانزي" الصحية التابعة للمقاطعة بسبب مرض مجهول لم يتم التعرف عليه.

وأوضح يومبا - وفقا لما نقلت صحف محلية اليوم - أن حكومة المقاطعة أرسلت فريقا من خبراء الأوبئة إلى المنطقة لتقييم الوضع وتحديد طبيعة هذا المرض، مضيفا "لقد تسبب هذا الوباء بالفعل في وفاة 67 شخصا؛ الأمر الذي أثار قلق حكومة مقاطعة كوانجو".

وقال: "قرر حاكم المقاطعة إرسال فريق إلى المنطقة لتحديد المشكلة وأخذ العينات وإرسالها إلى المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية لإجراء تحليلات مختبرية متعمقة".

وأشار إلى أن الوفيات بالمرض المجهول سجلت خلال الفترة بين 10 و25 نوفمبر الماضي، ولوحظ على المرضى أعراض تشمل "الحمى والصداع والسعال وفقر الدم".