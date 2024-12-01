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الأحد 01 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إدارة معبد دندرة: العمل لم يتأثر بانقطاع الكهرباء

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أكد مصدر مسئول بإدارة معبد دندرة بمدينة قنا أن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انقطاع التيار الكهربائي بالمعبد يحمل جزء كبير من الخطأ موضحا أن انقطاع التيار الكهربائي عائد الي أعمال صيانه في برج الضغط العالي بمدينة غرب قنا وذلك تسبب في انقطاع الكهرباء لكن ذلك لم يؤثر علي العمل في المعبد الا في الجزء الخاص بالسرداب فقط لانه يحتاج الي تيار كهربائي لكن دون ذلك لم يتأثر المعبد و زواره باي شئ من الانقطاع 

وأضاف المصدر الي انه تم أخطار هيئة الكهرباء الانقطاع للعمل علي إنهاء العمل بالبرج في اسرع وقت مؤكدا علي أن المعبد يعمل في الفترة الصباحية فقط وفقا لهيئة الاثار ولا يعمل مساءا كما هو متدوال علي مواقع التواصل الاجتماعي 

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