أوكرانيا: مقتل وإصابة 10 أشخاص في هجمات روسية على خيرسون خلال 24 ساعة

قال رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا أوليكساندر بروكودين، إن 3 أشخاص لقوا حتفهم بينما أصيب 7 آخرون جراء هجمات شنتها القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية.

وأوضح بروكودين، في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، اليوم /الأحد/ - "أنه في حوالي الساعة 08:15 بالتوقيت المحلي، هاجم أفراد عسكريون روس وسائل النقل العام في منطقة دنيبروفسكي بطائرة بدون طيار، ولسوء الحظ، هناك ضحايا، ووفقًا للمعلومات الأولية، أودى الهجوم بحياة ثلاثة مدنيين، ويتم حاليًا توضيح المزيد من التفاصيل".

وأضاف المسئول الأوكراني، أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة سبعة سكان بجروح متفاوتة الخطورة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث يقوم الأطباء بفحصهم وتقديم الرعاية اللازمة.

