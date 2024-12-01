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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية العراقي يؤكد التضامن مع سوريا في مواجهة الإرهاب

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين
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 أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تضامن العراق مع سوريا في مواجهة الإرهاب.
وقال حسين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بسام صباغ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، اليوم /الأحد/ - إن زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا تشكل تهديدًا لأمن المنطقة بشكل عام.
وأكد أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة التطرف.
واستعرض الجانبان خلال الاتصال، التطورات الأخيرة في مدينة حلب.

العراق سوريا الارهاب