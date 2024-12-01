وزير الخارجية العراقي يؤكد التضامن مع سوريا في مواجهة الإرهاب

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تضامن العراق مع سوريا في مواجهة الإرهاب.

وقال حسين في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، بسام صباغ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية"نينا"، اليوم /الأحد/ - إن زعزعة الأمن والاستقرار في سوريا تشكل تهديدًا لأمن المنطقة بشكل عام.

وأكد أن أمن العراق مرتبط بأمن المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الأمنية ومكافحة التطرف.

واستعرض الجانبان خلال الاتصال، التطورات الأخيرة في مدينة حلب.