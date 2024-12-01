«أنظمة الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية» ورشة عمل بجامعة جنوب الوادي

عقدت ورشة عمل اليوم الأحد، بعنوان (أنظمة الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية ) تحت رعاية الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى وبحضور الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر السابق والدكتور خالد بن الوليد عميد كلية العلوم.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة خلال كلمته أهمية عقد هذه الورشة العلمية ومدى الاستفادة منها حيث تتسارع الحاجة إلى وجود الحد الأدنى من المعرفة والتصرف السريع لحل المشكلات ، حيث تأتى الورشة في ضوء حرص جامعة جنوب الوادي على تنمية قدرات منسوبيها في كافة المجالات، مؤكداً أن مثل هذه الورشة العلمية تسهم في تعزيز مكانة الجامعة وتطورها المعرفي.

تضمنت فعاليات ورشة العمل التي حاضر فيها الدكتور أحمد فهمى الأستاذ المشارك بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار والدكتورة مها فتحي مصطفى الأستاذ بجامعة القاهرة كيفية التعامل مع المواد الكيميائية في المعامل الطلابية ومعامل الأبحاث العلمية بكلية العلوم .



وأشار الدكتور أبو بكر هريدي الأستاذ المساعد بكلية العلوم – منسق الورشة أن الورشة تستمر لمدة ثلاثة أيام بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بأقسام الكيمياء والنبات والميكروبيولوجي وعلم الحيوان وتشمل الورشة محاضرات نظرية وعملية.