ads
الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عالم يوضح كيف تغيرت حركة إبرة البوصلة على مدى 100 عام

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أوضح العالم الروسى الجيوفيزيائي نيكولاي بالشين عن طبيعة حركة إبرة البوصلة على مدى مائة عام حيث إن إبرة البوصلة بدأت خلال المائة عام الأخيرة في إظهار اتجاه أقرب إلى الشمال الحقيقي بسبب حركة القطب المغناطيسي الشمالي نحو القطب الجغرافي وفقا لما نشرته مجلة  نوفوستي.

واضاف العالم بالشين :وهو من الباحثين البارزين في معهد علوم المحيطات الروسي انه  في بداية القرن العشرين  كانت إبرة البوصلة تشير إلى القطب المغناطيسي الذي يختلف عن القطب الحقيقي بعدة درجات ولكن هذا الاختلاف بات الآن أقل في الوقت الحالي أصبح القطب الشمالي قريبا جدا من القطب الجغرافي و بات أقرب بكثير مما كان عليه قبل 100 عام

وأكد الخبير أنه من المستحيل التنبؤ بحركة القطبين لأن المجال المغناطيسي الرئيسي ناتج عن عمليات معقدة في النواة الداخلية للأرض والتي لا يعرف عنها سوى القليل حتى الآن.

وأشار العالم الروسي كذلك إلى أن حركة الأقطاب المغناطيسية ليس لها أي تأثير على الحياة اليومية حيث أن المجال المغناطيسي الآن لا يستخدم عمليا للملاحة ويستخدم المتخصصون إذا لزم الأمر و نموذجا رقميا للمجال المغناطيسي الرئيسي للأرض والذي يتم تحديثه كل خمس سنوات.

العالم الروسى الجيوفيزيائي نيكولاي بالشين إبرة البوصلة حركة إبرة البوصلة معهد علوم المحيطات الروسي الاختلاف بات الآن أقل في الوقت الحالي أصبح القطب الشمالي قريبا جدا من القطب الجغرافي و بات أقرب بكثير مما كان عليه قبل 100 عام