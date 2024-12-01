محافظ بني سويف يتفقد عددا من المصانع بمنطقة بياض العرب

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، عددا من المصانع داخل المجمع الصناعي بمنطقة بياض العرب الصناعية شرق النيل، ضمن جولاته الميدانية لمتابعة موقف الاستثمار والكيانات الاستثمارية بالمناطق الصناعية، ورافقه خلال الزيارة كل من : أحمد سعد مدير منطقة بياض العرب الصناعية، علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف ،المهندس أحمد حسن مدير عام فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

استهل المحافظ جولته بتفقد مصنع الشركة الفنية الأردنية للصناعات الكيمياوية لإنتاج الأسمدة" بشراكة أدرنية مصرية "، حيث تجول المحافظ داخل أقسام وخطوط إنتاج المصنع ، الذي تصل تكلفته الاستثمارية نحو 10 ملايين جنيها، ويعمل في مجال إنتاج الأسمدة والمُغذيات المتخصصة والمتميزة لكافة المحاصيل الزراعية ومراحل نموها ، والتي تشمل 3 أنواع رئيسية من الأسمدة " بودر، سائل ، مُعلق" من مركبات الزنك والفوسفات والحديد والنيتروجين والفوسفور والبوتاسيوم، والتي يتم استخدامها سواء بالرش الورقي أو الحقن الأرضي.

ناقش المحافظ مع مسئولي المصنع مراحل وخطوط الانتاج، والأسواق المستهدفة في المراحل المختلفة ،ونسب المكونات المحلية في المنتج النهائي، ومعايير الجودة التي يسعى المصنع للوصول إليها، حيث أوضح المدير المسؤول أن منتجات المصنع من الأسمدة بكافة أنواعها البودر والسائلة والمعلقة، يتم تصدير جزء من الإنتاج لبعض دول أفريقيا وآسيا ، بجانب توفير احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والمخصبات الزراعية.

كما تضمنت الزيارة مصنع إتقان للصناعات الخشبية المقام على مساحة 1620 مترا مربعاً ، وباستثمارية مغربية تقدر بـ 10 مليون جنيه، ويعمل به 25عاملاً، حيث تفقد المحافظ مراحل وخطوط الإنتاج ومنظومة الأمن والسلامة وكافة الاشتراطات بالأقسام والعنابر، و استمع من مدير المصنع لبعض التفاصيل الخاصة بالإنتاج والأسواق التي يذهب لها المتتج سواء المحلية أو التصدير ، حيث ينتج المصنع وحدات الأثاث الخشبية للحمام بالأحواض ودواليب الحمام والوحدات الخشبية للتليفزيون والمطابخ وغير ها من الأثاث المنزلي ، ويتم تصدير المنتج " الذي تبلغ نسبة المكون المحلي في التصنيع 45%"إلى العديد من البلدان الأفريقية والأسيوية منها السعودية والإمارات وكينيا.

وأشاد المحافظ بالمصانع العاملة والمنتجة بالمجمع الصناعي الذي تم إنشاؤه ضمن عدد من المجمعات الصناعية التي وجه بإنشائها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المحافظات لدعم وتطوير قطاع الصناعة والاستثمار ، مشيرا إلى تكليفاته لمسئولي المنطقة الصناعية والهيئة التنمية باتخاذ كل ما يلزم حيال أية مشكلة تواجه المستثمرين وبما يخدم العملية الانتاجية بالمنطقة، مؤكداً أهمية زيادة الاعتماد على استخدام المكون المحلي من الخامات المستخدمة في التصنيع ، بما يُسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز جهود تحقيق التنمية التي تسعى الدولة لتحقيقها وفق رؤية متكاملة .