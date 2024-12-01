بث مباشر.. وزير الطيران المدني يعرض استراتيجية تطوير القطاع أمام النواب

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، جلسة عامة يستمع خلالها إلى بيان الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، الذي يتناول استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاع الطيران المدني. ي

تضمن البيان خططًا لزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 79 مليون راكب سنويًا، بالإضافة إلى برامج لتحفيز الطيران العارض لدعم السياحة الوافدة.

كما يستعرض الوزير خلال البيان آليات تحسين كفاءة عمل شركات الطيران، وخطط التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الجوية، وسبل تعزيز التعاون الدولي مع شركات الطيران العالمية، بما يساهم في تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة وتعزيز مكانتها كمحور إقليمي للطيران.

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