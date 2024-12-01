تشكيل هجومي متوقع لمانشستر سيتي أمام ليفربول

يحل فريق مانشستر سيتى، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، ضيفًا ثقيلاً على نظيره ليفربول المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطنى، وذلك على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.



ويدخل الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، اللقاء وعينه على الثلاث نقاط، وذلك من أجل أستعادة نغمة الإنتصارات الغائبة عنه منذ 3 جولات.



ومن المتوقع أن يخوض السيتى اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: ووكر، دياز، أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: ريكي لويس، جوندوجان، سيلفا.

خط الهجوم: فودين، هالاند، سافينيو.



ويحتل ليفربول صدارة الترتيب في البريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما مانشستر سيتي في المركز الرابع 23 نقطة.