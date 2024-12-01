رئيس جامعة سوهاج يحصد جائزة التميز لعام 2024

حصد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جائزة التميز لعام ٢٠٢٤م، وذلك بملتقى التميز والإبداع العربي في دورته الثالثة، والذي شهد تكريم وحضور عدد كبير من المبدعين والشخصيات العلمية والأكاديمية البارزة في مجالات الأدب والفن والإعلام والرياضة في الوطن العربي، وذلك بإحدي الفنادق الكبري بالقاهرة.

وفي بداية كلمته أعرب الدكتور حسان النعماني عن سعادته بهذا التكريم وحصوله علي جائزة التميز من القائمين على الملتقي، والذي يعد منصة مهمة تجمع بين الشخصيات الأكثر تاثيراً وتميزاً في مصر والوطن العربي في مختلف المجالات الطبية والفنية والرياضية، وكوكبة من الفنانين والإعلاميين من مختلف أرجاء الوطن العربي، والذي يسهم في تعزيز قيم الإبداع في المجتمع.

وقدم النعماني الشكر للدكتورة داليا المتبولي رئيسة المهرجان علي جهودها المبذوله في تنظيم فعاليات هذا الملتقي، والذي يبرز نجاحات أبناء أمتنا العربية وتاثيرهم القوي والفعال على المستوى الدولي، موضحاً ان الملتقي ضم نخبة من المبدعين والنجوم من مختلف المجالات للاحتفاء بهم وبنجاحاتهم المتميزة.

وأكد النعماني علي ان الجامعة بدعم من فخامة الرئيس السيسي والدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي شهدت عدداً من الإنجازات من إنشاء كليات جديدة تتواكب مع متطلبات سوق العمل، وانشاء مستشفيات جامعية جديدة تقدم خدماتها الطبية والعلاجية لاهالينا في محافظات الصعيد، مشيراً الي ان جامعة سوهاج بالرغم من حداثتها إلا أنها أثبتت وجودها بين الجامعات الأخرى في مختلف القطاعات، مؤكداً علي النجاح يتحقق بإتقان العمل و الإخلاص والأمانة وصحوة الضمير، من أجل بناء وطننا الحبيب.

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