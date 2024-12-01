حوادثها مميتة.. دراسة تحذر من شراء سيارة «تسلا»

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «دراسة حديثة تحذر من امتلاك سيارة “تسلا” .. تسبب حوادث مميتة، ففي عصر يتسابق فيه العالم نحو مستقبل تحكمه التكنولوجيا، تبزر السيارات الكهربائية كرمز للتقدم والابتكار، ومن بين أبرز هذه السيارات تتصدر تسلا المشهد بفضل تقنياتها المتطورة وأنظمتها الذاتية المتقدمة التي وعدت بتغير مفهوم القيادة والسلامة على الطرقات.

وألقت دراسة أمريكية جديدة ألقت الضوء على جانب غير متوقع من هذه الثورة التكنولوجية، حيث كشفت أن سيارات تسلا تسجل أعلى معدلات الحوداث المميتة مقارنة ببقية العلامات التجارية في الولايات المتحدة.

نتائج الدراسة الجديدة مثيرة للدهشة، حيث حلت تسلا في المرتبة الأولى من حيث عدد الحوادث المميتة، تلتها سيارات كيا وبويك وهيونداي ودودج، ورغم السمعة الطيبة التي تحظى بها سيارات تسلا بفضل تقنياتها الحديثة مثل نظام القيادة الذاتية إلا أن الدراسة أشارت إلى أن السبب الرئيسي وراء تلك الحوداث ليس في تصميم السيارة وتقنياتها بل في سلوك السائق وظروف القيادة.