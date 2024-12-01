محمد صلاح يقود التشكيل المتوقع لليفربول أمام السيتي

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، فى تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "آنفيلد"، لمتابعة القمة المرتقبة بين فريق مانشستر سيتى ، الذى يحل ضيفًا على غريمه ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، ضمن منافسات الجولة الـ 13 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى الهولندي أرنى سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، لحصد لخوض اول معركة حقيقية في الدوري الإنجليزي وحصد نقاطها، عندما يلتقى بالغريم التقليدى مانشستر سيتى.

ومن المتوقع ان يخوض سلوت اللقاء بتشكيل جاء كالتالي:

حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جوميز، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: جرافينبيرش، ماك أليستر، جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، لويس دياز.

ويحتل ليفربول صدارة الترتيب في البريميرليج برصيد 31 نقطة، بينما مانشستر سيتي في المركز الرابع 23 نقطة.