انفوجراف.. التجاري وفا بنك إيجيبت يحقق نتائج مالية استثنائية بنهاية سبتمبر 2024

أعلن التجاري وفا بنك إيجيبت عن نتائجه المالية الإيجابية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي أكدت كفاءة سياساته التنفيذية ومرونة استراتيجيته المالية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

هذا الأداء المتميز يعكس قوة المركز المالي للبنك وقدرته على تحقيق نمو مستدام.

نمو ملحوظ في الأصول والقروض

ارتفع إجمالي أصول البنك بنسبة 29.6% ليصل إلى 114.9 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ88.7 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 26.2 مليار جنيه. وجاء هذا النمو على خلفية تغير أسعار صرف الدولار من 30.9 جنيه في ديسمبر 2023 إلى 48.29 جنيه في نهاية سبتمبر 2024. كما شهدت محفظة القروض والتسهيلات طفرة كبيرة، حيث ارتفعت بنسبة 33.2% لتصل إلى 58.6 مليار جنيه مقارنة بـ44 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، مسجلة زيادة قدرها 14.6 مليار جنيه، مما ساهم في تعزيز صافي دخل البنك.

زيادة قوية في حجم الودائع

حقق البنك نمواً بنسبة 26.5% في إجمالي الودائع بنهاية سبتمبر 2024، حيث بلغت 96.6 مليار جنيه مقارنة بـ76.4 مليار جنيه في ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 20.2 مليار جنيه. ونجحت الإدارة في جذب ودائع جديدة من المؤسسات بقيمة 14.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى زيادة ودائع الأفراد بمقدار 5.7 مليار جنيه.

قفزة كبيرة في الأرباح وصافي الدخل

سجل التجاري وفا بنك إيجيبت صافي ربح بعد الضرائب بلغ 2.76 مليار جنيه في سبتمبر 2024، مقارنة بـ1.43 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 93.6%. كما ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 52% ليصل إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل 3 مليارات جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي. وحقق البنك نمواً بنسبة 77% في صافي الدخل من الأتعاب والعمولات، الذي بلغ 952 مليون جنيه مقابل 538.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

هذه النتائج تؤكد التزام التجاري وفا بنك إيجيبت بتعزيز مساهمته في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق عوائد مالية مستدامة لعملائه ومساهميه.