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الأحد 01 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسيوط تشارك في رسم مستقبل خدماتها بـ 5300 وصلة منزلية

جانب من استطلاع الرأي
جانب من استطلاع الرأي
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قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد بعمل استطلاع رآي من قِبل الفريق التوعوي بالشركة بواقع 3409 استمارة استطلاع راي ما بين استطلاع ميداني وتليفوني ومقابلات شخصية، وذلك  بمركز خدمة العملاء الرئيسي بقطاع وسط حي غرب أسيوط لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لكافة المترددين علي المركز  وذلك بهدف الاستماع إلى آرائهم واقتراحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.

كما قام الفريق التوعوي بتنفيذ العديد من الأنشطة المخططة سلفًا، واللي تستهدف زيادة الوعي وتقليل الاستهلاك من خلال الحملات التوعوية بالمدارس ولربات البيوت وعمل ورش سباكة تعليميةهذا بالإضافة إلى القوافل المائية وأنشطة توعوية داخلية للمواطنين وكذلك للمؤسسات التعليمية والتعاون مع رجال الدين لنشر ثقافة تقليل الاستهلاك فضلا عن مبادرة صحتهم مستقبلهم لتعليم النشئ.

كما قام الفريق التوعيةو المشاركة المجتمعية بتوصيل 5300وصلة منزلية ضمن  بروتوكولات التعاون المبرمة بين الشركة ومنظمة اليونيسيف والجمعيات الأهلية خلال العام المالي 2024/2023.

هذا بالإضافة إلى تعريف الموطنين بطرق وقنوات استقبال الشكاوي والاستفسارات علي رقم 125 أو الوآتساب أو الصفحة الرسمية للشركة لحل جميع أنواع البلاغات والتي تشمل ( جودة مياه، تركيب عداد، ضعف وانقطاع المياه، توصيل صرف، محاسبة وفواتير).

جدير بالذكر أن مراكز خدمة العملاء تقدم العديد من الخدمات كـ(الاشتراكات الجديدة، فصل الوحدات، شحن عدادت مسبق الدفع، تغيير العدادت المعطلة)، حيث يخدم مركز الخدمات ما يقرب من 800 ألف مواطن من سكان (قري مركز أسيوط، غرب، وشرق مدينة أسيوط).

 هذا بالإضافة إلي  الاستطلاع بصفه دورية بكافة مراكز خدمه العملاء التابعة لفروع الشركة بالمحافظة فضلا عن الاستطلاعات الميدانية التي يتم تنفيذها في الشوارع والميادين والمنازل والمنشآت العامة بجانب استطلاع الرآي التليفوني الذي يتم تنفيذه عن طريق التواصل مع العملاء لمتابعة حل شكواهم والرد علي استفساراتهم لضمان استمراية تحسين الخدمات المقدمة.

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