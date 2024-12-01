كيف تحمي طفلك من الأمراض في الشتاء؟.. شاهد

يحتاج الأطفال إلى رعاية خاصة خلال فصل الشتاء، للحفاظ على صحتهم ومناعة أجسامهم ضد الأمراض الشائعة في هذا الموسم.
وهناك عدة نصائح عليك اتباعها لحماية طفلك من أمراض الشتاء:
- ارتداء الطفل للملابس الثقيلة ذات الأكمام الطويلة، لضمان بقائهم دافئين خلال الطقس البارد
- تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات والمعادن، مثل الفواكه والخضراوات
- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالسكر لتجنب التهاب الجهاز المناعي
- ضمان استهلاك الطفل لكمية كافية من السوائل خلال فصل الشتاء
- حصول الطفل على قسط كافٍ من النوم لتعزيز مناعته والوقاية من الالتهابات
- الاهتمام بنظافة البيئة المحيطة بالطفل وتعقيم المنزل وتنظيفه بانتظام
- زيادة تناول الماء في الأيام الباردة حتى إذا لم يشعر الطفل بالعطش
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