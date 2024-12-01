شركة HDP تطلق مشروع Westview Residence بمدينة زايد الجديدة

أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان، عن إطلاق مشروعها السكني الجديد "Westview Residence" في قلب مدينة زايد الجديدة.

يأتي هذا المشروع كأول تعاون استراتيجي بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (NUCA)، في إطار خطة الشركة لتعزيز مكانتها الريادية في السوق العقاري المصري.

مشروع استراتيجي بموقع متميز

يقع مشروع "Westview Residence" على مساحة 78 فدانًا في واحدة من أبرز المواقع الجاذبة للسكن والاستثمار بمدينة زايد الجديدة، ويرتبط بشبكة طرق رئيسية مثل طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة، بالإضافة إلى قربه من مول العرب وأركان بلازا ومطار سفنكس الدولي. المشروع يضم وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات متنوعة تتراوح بين 100 و150 مترًا مربعًا، مع تقديم تسهيلات سداد تصل إلى 8 سنوات، لتلبية احتياجات مختلف الشرائح من العملاء.

شراكة استراتيجية لتعزيز التنمية العمرانية

صرّح المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس إدارة شركة HDP، بأن التعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يعكس رؤية مشتركة لتحقيق نقلة نوعية في قطاع التطوير العقاري، مشيرًا إلى أن الجانبين يحرصان على تسليم الوحدات كاملة التشطيب في موعدها المحدد بحلول عام 2025.

وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم تجربة سكنية متميزة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والتصميم العصري.

مؤكداً على حرص شركة HDP أثناء تطوير المشروع العقاري "Westview Residence"، على تقديم أفضل وأرقى تجربة سكنية ونمط حياة عالي الجودة وخدمات متميزة وفريدة تلائم احتياجات العملاء المستهدفين، وذلك من خلال تعاون شركة HDPمع المكتب الاستشاري ECG، والمكتب الاستشاري الإقليمي "Distance Studio Consultants" ، لتزويد المشروع بتصميمات معمارية عصرية مواكبة للتطورات العمرانية العالمية الحديثة، وإمداده بأحدث التقنيات في مجال التنمية العمرانية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، ليعكس المشروع بذلك رؤية مشتركة نحو خلق مجتمعات عمرانية متميزة ومتكاملة.

بيئة مستدامة وخدمات متكاملة

يشمل المشروع تصميمات معمارية حديثة صُممت بالتعاون مع مكاتب استشارية كبرى مثل "ECG" و"Distance Studio Consultants"، إلى جانب تخصيص 83% من المساحة الإجمالية للمسطحات الخضراء والمائية. ويوفر المشروع مرافق خدمية وترفيهية متكاملة، تشمل مناطق تجارية، مركزًا اجتماعيًا، مدرسة دولية، ومناطق خضراء بمساحة 50,000 متر مربع.

ثقة العملاء ودعم بنك التعمير والإسكان

أكد حسام عيسى، الرئيس التنفيذي لشركة HDP، أن النجاحات المتتالية للشركة في مشروعاتها السابقة شرق وغرب القاهرة تعكس ثقة العملاء، مشيرًا إلى أن المشروع الجديد يهدف لتقديم منتج عقاري يتميز بمواصفات فريدة تناسب تطلعات العملاء. وأضاف أن دعم بنك التعمير والإسكان بخبراته الممتدة لأكثر من 45 عامًا يعزز مكانة الشركة كشريك موثوق في السوق العقاري المحلي والإقليمي.

واختتم عيسى حديثه بالإشارة إلى أن "Westview Residence" يمثل خطوة إضافية في خطة HDP لتحقيق التوسع العمراني بالتوازي مع استراتيجية الدولة لتطوير المجتمعات العمرانية الحديثة.