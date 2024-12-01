تعرف على موعد والقنوات الناقلة لمباراة الجونة وسموحة

يلتقى نادي الجونة وسموحة اليوم الأحد في مباراة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

حيث يسعى فريق الجونة في تحقيق أول انتصار له، وذلك بعد نزيف النقاط خلال الجولات الثالثة الماضية، حيث استطاع أن يحقق التعادل السلبي في مباراتين وخسارة المباراة الثالثة.



موعد مباراة الجونة وسموحة



وتنطلق مباراة الجونة وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساء على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري الممتاز "دوري نايل".



القنوات الناقلة لمباراة الجونة وسموحة



تذاع مباراة سموحة والجونة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت المالك الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.