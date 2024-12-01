رئيس "مياه سوهاج" يتفقد محطتي المراغة وطهطا لضمان جودة التشغيل

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والعضو المنتدب محطة مياه المراغة جهينة السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 68 الف متر مكعب لكل يوم والحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM.

وجاء ذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتامين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتاكد من جودة المياه المنتجة طبقا للمواصفات القياسية لجودة المياه هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارئ.

كما تفقد رئيس مياه سوهاج اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذى مدينة طهطا بتكلفة تبلغ 94.7 مليون جنيه وانه بلغت نسبة التنفيذ 65%.

وشدد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الاعمال طبقا للمواصفات القياسية والالتزام ايضاً بالجدول الزمنى للانتهاء من الاعمال وضخ المياه للمواطنين.

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