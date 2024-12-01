رفعت شكيب: قانون الضمان الاجتماعي يدمج برامج تكافل وكرامة

أكد النائب رفعت شكيب عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي بمثابة شهادة جديدة على عزم الوطن في تحقيق العدالة الاجتماعية وخطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.

جاء ذلك خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور الوزير وممثلي الحكومة.

وأضاف " شكيب " خلال كلمته، أن مشروع القانون يمثل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين حيث أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل وتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وترسيخ قيم التكافل ويشكل تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يتميز بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا والانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي.

وطالب “شكيب” بزيادة مكينات الصراف الآلي لتسهيل وصل الخدمات من تكافل وكرامة وغيرها.

وأشاد “شكيب” باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوصل الحماية الاجتماعية للأسر الاكثر احتياجا ومساندة محدودي الدخل من خلال البرامج والمبادرات التي يطلقها الرئيس دائما.