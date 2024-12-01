كلاكيت تالت مرة.. الأهلي يقرر الانسحاب من كأس الرابطة

استقر مسئولو النادي الأهلي، بشكل كبير على تقديم اعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي تنطلق يوم 10 ديسمبر الجاري رغم اجراء قرعة البطولة.

ووفقا لجدول لبطولة رابطة الأندية المصرية يلتقي الأهلي مع إنبي يوم 10 ديسمبر الجاري ضمن الجولة الاولى من المجموعة الثالثة التي تضم ايضا فريقي فاركو وطلائع الجيش.

وكشف مصدر داخل الأهلي، أن إدارة النادي والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر تم الاتفاق بينهم على تقدم اعتذار رسمي لرابطة الأندية خلال الأيام المقبلة عن عدم المشاركة في البطولة بسبب ضغط المباريات وضيق الوقت بالنسبة للفريق الذي يشارك في أكثر من بطولة على الصعيد المحلي والقاري والعالمي.

وقال المصدر: إن الأهلي سيواجه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي يوم 7 ديسمبر الجاري في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ثم يسافر بعدها إلى قطر لخوض بطولة إنتركونتيننتال يوم 10 من الشهر نفسه.

الأهلي ينسحب للمرة الثالثة

ويعد انسحاب الأهلي من كأس رابطة الأندية المحترفة هو الثالث على التوالي، بعد الانسحاب من البطولة في النسختين الماضيين، بينما خرج من دور المجموعات في النسخة الأولى من البطولة عام 2022.

ماذا تقول اللائحة في حالة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة؟

وحددت لائحة كأس رابطة الأندية العقوبة التي ستوقع على الفريق الذي ينسحب من البطولة قبل بدايتها وهي العقوبة التي تهدد النادي الأهلي في حالة قرر الانسحاب.

وأكدت المادة 24 من اللائحة أنه في حالة انسحاب النادي قبل بداية المسابقة لأي سبب من الأسباب بخلاف القوى القاهرة يتم تغريمه 5 مليون جنيه بخلاف تحمل النادي الخسائر المالية عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الآخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب.