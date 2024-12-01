"سلامة الغذاء" تطلق مشروعا لتطوير منظومة إنتاج وتداول السلع في الأسواق

قال الدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، إن مشروع تطوير وميكنة منظومة مراقبة إنتاج وتداول الغذاء في السوق المصري خطوة نوعية ضمن الاستراتيجية القومية للهيئة 2023-2026.

وأضاف "الهوبي " أن سلامة الغذاء هى لاعب أساسي للتأكد من سلامة وأمن الغذاء فى السوق المصرى، وذلك من خلال خلق نوع من أنواع التواصل مع المجتمعات الصناعية والزراعية الغذائية، من خلال المنصة التى سيتم إطلاقها اليوم لخدمة سلامة الغذاء الرقمية.

وأشار إلي أن هذه المنصة تستهدف تعزيز كفاءة أعمال التسجيل والمتابعة والفحص والتفتيش وإصدار شهادة الصلاحية للصادرات من خلال منصة رقمية متكاملة.



ولفت رئيس سلامة الغذاء إلى أن هذه المنصة ستكون بمثابة مساندة لمتخذ القرار فى اتخاذ قرارات سريعة وحاكمة فى قطاع الغذاء، بحيث يرتبط القرار لصالح المواطن والمصنع فى ذات الوقت، لافتًا إلي أن وجود غذا صحي ومستدام يساهم في فتح أسواق تصديرية أمام منتجات الغذا المصرية



وأكد رئيس الهيئة أن هذه المنصة سوف تعمل على تحسين سير العمل الداخلي وستوفر أيضًا بوابة متكاملة لجميع الجهات الفاعلة والمتداخلة في سلسلة إنتاج وتداول الغذاء، بما في ذلك الشركات المنتجة، الجهات الرقابية، والمستهلكين، لخلق بيئة تفاعلية تساهم في تعزيز الوعي بأهمية سلامة الغذاء.

جاء ذلك على هامش توقيع شراكة استراتيجية بين هيئة سلامة الغذاء مع شركة فيكسد مصر للحلول الرقمية وأمن المعلومات بدعم من مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.