أبو ريدة يضع ملامح خطة مجلس اتحاد الكرة الجديد 

بعد نجاح قائمة المهندس هاني أبو ريدة بالتزكية في انتخابات اتحاد الكرة المصري، بدأت القائمة تحركاتها وجولاتها الميدانية لفتح قنوات تواصل مباشرة مع الأندية ومختلف الأطراف المعنية بكرة القدم المصرية، وتهدف هذه التحركات إلى تعزيز التعاون المشترك ووضع رؤية شاملة لتطوير كرة القدم المصرية خلال المرحلة المقبلة.



وعقدت قائمة المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، مؤتمرا صحفيا أمس السبت، بأحد الفنآدق بمدينة 6 أكتوبر.

وتم تقديم أعضاء القائمة لوسائل الإعلام وعرض ملامح البرنامج وخطة العمل والرد على استفسارات الصحفيين حول المرحلة المقبلة.



كانت قائمة أبو ريدة، عقدت على مدار الأيام الماضية، اجتماعات مع أندية الصعيد ووجه بحري ومطروح، للتعرف على مطالبها والعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.



بدأت القائمة اجتماعاتها بأندية الصعيد، في منتجع الأسيوطي، للتعرف على مطالب تلك الأندية واقتراحتها لتطوير اللعبة خلال المرحلة المقبلة، قبل أن تجتمع مع أندية الوجه البحري ومطروح، بمحافظة كفر الشيخ، لتختتمها بالاجتماع بأندية القاهرة والجيزة قبل المؤتمر الصحفي.

زيارة الأندية في المحافظات شملت زيارات للأندية البعيدة عن العاصمة مثل أندية الصعيد والدلتا والقناة، وحرصت القائمة على مناقشة احتياجات تلك الأندية لتطوير البنية التحتية ودعم النشاط الرياضي فيها.

وشملت أيضا لقاءات مع مسئولي أندية الدوري الممتاز وتضمنت الجولات اجتماعات مع رؤساء أندية الدوري الممتاز لبحث سبل تحسين نظام المسابقات وزيادة عائدات البث والرعاية.

بالإضافة إلي جولات للأندية الشعبية حيث ركزت القائمة على زيارة أندية عريقة مثل الاتحاد السكندري والمصري والإسماعيلي لتعزيز التعاون معهم ودعمهم لاستعادة بريقهم.



وتسعى قائمة المهندس هاني أبو ريدة من خلال هذه الجولات إلى تحقيق الأهداف التالية:

الاستماع لمشاكل الأندية ومعرفة التحديات التي تواجه الأندية بمختلف مستوياتها (الدوري الممتاز، الدرجة الثانية، والدرجات الأدنى) والعمل على تقديم حلول مناسبة.

تعزيز الدعم المالي والفني ومناقشة سبل تحسين البنية التحتية للأندية وزيادة الدعم المادي المقدم لها، خصوصًا في المناطق النائية والمحافظات.

تحقيق العدالة الكروية والتأكيد على توزيع عادل للموارد والدعم الفني بين جميع الأندية المصرية، بما يعزز من المنافسة.

إطلاق مبادرات جديدة وعرض خطط لتطوير مسابقات الناشئين والكرة النسائية، إلى جانب دعم المواهب الشابة من خلال برامج تأهيلية وتدريبية.

ووضعت القائمة رؤية لتطوير الكرة المصرية على مستوى المسابقات وتحسين تنظيم البطولات المحلية لتتوافق مع الأجندة الدولية وتطوير مسابقات دوري الناشئين لتعزيز قاعدة المواهب وإعادة هيكلة الدوري الممتاز “ب” لتحقيق تنافسية أكبر.

وعلى مستوى البنية التحتية دعم إنشاء ملاعب جديدة وتطوير القائمة لتلبي معايير الاتحاد الدولي (FIFA).

وتوفير دعم مادي وفني للأندية الصغيرة لتحسين ملاعبها ومنشآتها.

وعلى مستوى الكوادر الفنية تنفيذ برامج لتأهيل المدربين والحكام بالتعاون مع الاتحادين الدولي والإفريقي، وإنشاء أكاديميات متخصصة لتطوير المواهب الشابة.

دعم المنتخبات الوطنية ووضع خطط طويلة الأمد لتطوير المنتخبات الوطنية في مختلف الفئات العمرية. والتركيز على إعداد المنتخب الأول لتحقيق نتائج مميزة في البطولات الإفريقية والعالمية.

وتواجه القائمة عددا من التحديات المتوقعة علي راسها محدودية الموارد المالية لبعض الأندية.

وتطوير البنية التحتية في المحافظات وتحقيق التوازن بين مصالح الأندية الكبيرة والصغيرة.