نبوءة ناحوم.. أوجعَت أعداء الله وتضمّنت رسالة تعزية

تحتفل الكنيسة المقدّسة بتذكار النبيّ ناحوم اليوم 1 ديسمبرمن كلّ عام وهو أحد الأنبياء الاثني عشر الصغار، وقد امتازت نبوءته بالدقة والصراحة.

ولِدَ ناحوم النبيّ في مدينة ألقوش، بلاد ما بين النهرين و هو السابع بين الأنبياء الصغار الاثني عشر لم تكن هذه التسمية بسبب صِغَر شأن هؤلاء الأنبياء، بل لِقِصر نبوءاتهم المكتوبة وهو صاحب السفر المنسوب إليه، والسفر الرابع والثلاثين من العهد القديم، ويتألف من فصول ثلاثة: ففي الأوّل والثاني يُنذر بخراب نينوى عاصمة آشور وفي الثالث يأتي على حصار الأعداء لها واستيلائهم عليها والقضاء على سكانها بالسيف والنار. كما أنّ اسمه عبريّ الأصل، ومعناه «المعزّي».

بشّر ناحوم بين عامَي 612 و660، وكانت له حظوة كبيرة عند الملك يوشيا وكهنة الهيكل وأفراد الشعب. فتنبأ بخراب نينوى، عاصمة الآشوريين، لكبريائها وكثرة آثامها. وحذرهم من دينونة الله ودمار المدينة ودعاهم إلى التوبة. ولكنّ شعب نينوى لم يستمع لتحذيره، فتحقّقت نبوءته إذ حاصرها الكلدانيون ودكُّوا أسوارها، وجعلوها أطلالًا. وساعدهم في ذلك زلزال الأرض ونارٌ نزلت من السماء وفيضان نهر دجلة.

يُعدّ ناحوم شاعرًا أصيلًا، فجاء أسلوبه واضحًا لا تعقيد فيه، وتميّز بالإيجاز البليغ وقوّة الوصف وكثرة الاستعارات وعذوبة الإيقاع ومن الأمثلة على ذلك: «يَزجُرُ البَحرَ فيُجَفِّفُه، ويُنضِبُ جَميعَ الأَنْهار قد ذَبَلَ باشانُ والكَرمَل، وذَبَلَ زَهَرُ لُبْنان. تَزَلزَلَتِ الجِبالُ مِنه وذابَتِ التِّلال، وٱرتَفَعَتِ الأَرضُ أَمامَه، والدُّنْيا وجَميعُ ساكِنيها» ( ناحوم 1: 4، 5) كانت نبوءته موجعة لأعداء الله وشعبه، لكنّها تضمّنت رسالة تعزية مؤكّدةً أنّ الله لا يزال المسيطر، ويعتني بخاصته وعلى الرغم من أنّ العدالة تبدو مفقودة فإنّ لله خطة لتصحيح الموازين.يا ربّ، علّمنا على مثال هذا النبيّ، كيف نثق باستمرار برحمتك وحكمتك وسط الشدائد، مؤكّدين أنّك وحدك ملك السلام وسرّ خلاصنا وفرحنا الأبديّ.