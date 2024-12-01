البحوث الزراعية ينظم برنامجا تدريبيا بعنوان تحليل البيانات الزراعية

نظم المعمل المركزي للتصميم والتحليل الاحصائي التابع لمركز البحوث الزراعية برنامج تدريبي حول تحليل التجارب الزراعية باستخدام برنامج spss والذي له دور كبير تطوير التجارب الزراعية والبحث العلمي الزراعي.

ويأتي ذلك في اطار توجيهات وزير الزراعه واستصلاح الأراضي علاء الدين فاروق وتحت رعاية عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية باهمية وجوب العمل على رفع المستوى العلمي لدى شباب الباحثين يقوم المعمل المركزي لبحوث التصميم والتحليل الاحصائي بدوره تدريبية بعنوان "تصميم وتحليل التجارب الزراعيه باستخدام برنامجSPSS"خلال الفترة من 1/12/2024 وحتى 5/12/2024 وذلك بهدف نشر الوعي الاحصائي لدى شباب الباحثين مما يساعد على الحصول على نتائج ذات دقه عاليه وتقليل الفجوه بين النتائج التجريبيه والنتائج الحقليه ، حيث يعتبر التحليل الإحصائي أداة هامة في الزراعة في تطوير التجارب الزراعية وفهم النتائج بدقة، كذلك يدعمنا في إيجاد معلومات مهمة تفيد الزراعة وتحسن الإنتاج.

كما يعتبر أساسيا في البحوث الزراعية حيث نستطيع تحسين الجودة ودقة الابحاث العلمية كما يمكننا بنتائج مهمة يمكن تطبيقها في الحقول.حيث اوضحت أ. د/هبه فهمى محمد مدير المعمل المركزى لبحوث التصميم والتحليل الاحصائى ان الهدف الأساسي من برنامج SPSS هو تحليل البيانات الإحصائية بطريقة فعّالة ودقيقة، مع توفير واجهة سهلة الاستخدام تمكن الباحثين من التعامل مع البيانات دون الحاجة إلى مهارات برمجية متقدمة وفيما يلي الأهداف الرئيسية لاستخدام SPSS:

يهدف البرنامج إلى تسهيل إجراء التحليلات الإحصائية المعقدة باستخدام واجهة رسومية بسيطة وأوامر برمجية مرنة.

يوفر أدوات تسهّل على الباحثين إجراء اختبارات إحصائية متعددة مثل اختبارات الفرضيات، وتحليل التباين، والانحدار، وتحليل البيانات الوصفية.

يساعد SPSS الباحثين في إدخال البيانات، وتخزينها، وتنظيمها بشكل مناسب لتحليلها.

يُمكّن الباحثين أو المستخدمين للبرنامج من إدارة البيانات بسهولة، سواء كانت عبارة عن بيانات كمية أو نوعية، مما يجعل عملية تنظيم العينات الكبيرة أكثر كفاءة، ويوفر البرنامج أدوات متقدمة لتحليل البيانات وإجراء الاختبارات الإحصائية التي تساعد على استخلاص استنتاجات دقيقة ومبنية على الأدلة، ويهدف البرنامج إلى تقديم نتائج تتسم بالدقة والموثوقية، مما يعزز من مصداقية الأبحاث التي يعتمد عليها متخذو القرارات.

ويهدف برنامج SPSS إلى فحص العلاقات بين المتغيرات المختلفة، مثل قياس قوة واتجاه العلاقة بين متغيرين (تحليل الارتباط)، أو تأثير متغيرات مستقلة على متغير تابع (الانحدار).

ويهدف البرنامج إلى مساعدة الباحثين وصناع القرار في اتخاذ قرارات مبنية على بيانات وتحليلات موثوقة، سواء في المؤسسات التعليمية، أو القطاع