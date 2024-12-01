عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بعد انفصال عربتين للبضائع بالمنيا

أعلن مسؤولين بهيئة سكك حديد المنيا، اليوم الأحد، عودة انتظام حركة قطارات الصعيد بالكامل، سواء المتجهة إلى الجنوب أو المتجهة الى الشمال، بعد التعامل مع حادثة انفصال عربتين من قطار بضائع رقم 2042 المتجه من الصعيد إلى القاهرة.

وقع الحادث نتيجة عدم انتظام سرعة القطار وفقًا للبيان الصادر عن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، دون تسجيل أي أضرار بشرية.

وكان اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من شرطة السكك الحديدية يفيد بانفصال العربتين أثناء سير القطار. وعلى الفور، تحركت الاجهزة الامنية وفرق الإسعاف وفرق السكك الحديدية إلى موقع البلاغ.

تم التعامل مع الحادث سريعًا، حيث تم الدفع بجرار لسحب العربتين المنفصلتين وإعادة الحركة إلى طبيعتها دون أي خسائر بشرية وتم تحرير محضر بالواقعة، لتتولى النيابة العامة استكمال التحقيقات.