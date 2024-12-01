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الأحد 01 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

بيت العائلة المصرية يهنئ الإمارات بمناسبة اليوم الوطني الـ 53

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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قدم بيت العائلة المصرية، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر  الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، خالص التهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وإلى الشعب الإماراتي، بمناسبة اليوم الوطني الـ 53 وذكرى قيام الاتحاد، الذي يوافق الثاني من ديسمبر من كل عام.
وأكد بيت العائلة المصرية في بيان صادر اليوم أن دولة الإمارات تُمثل نموذجًا رائدًا في تحقيق الاتحاد منذ عام 1971، حيث تمكنت من مواجهة التحديات وترسيخ أركانها بفضل القيادة السياسية الحكيمة التي آمنت بقيمة الوحدة وعملت بجد وإخلاص على تحقيقها والحفاظ عليها.
وأضاف البيان أن هذه التجربة المُلهمة أسهمت في تعزيز مكانة الإمارات المتميزة في المنطقة والعالم، مشيدًا بما حققته من إنجازات تنموية وحضارية جعلتها نموذجًا يُحتذى به في التقدم والتلاحم الوطني.
واختتم بيت العائلة المصرية بيانه بتأكيده على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع الشعبين المصري والإماراتي، متمنيًا لدولة الإمارات مزيدًا من التقدم والازدهار في ظل قيادتها الرشيدة.

بيت العائلة المصرية فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة