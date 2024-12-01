رئيس مجلس النواب يستقبل رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد

استقبل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بمكتبه صباح اليوم الأحد، رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى للإعلام، والمهندس عبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قبل أدائهم اليمين القانونية أمام مجلس النواب بالجلسة العامة.

وقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التهنئة بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها صرحًا من صروح الوطن، متمنياً لهم التوفيق والسداد في مهامهم الجليلة.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، لهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية كبحيرة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مجالي الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.