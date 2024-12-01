“القومي للمرأة” يشارك في المؤتمر الدولي للأورام

شاركت الدكتورة سلمى دوارة عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة فى جلسة فى المؤتمر الدولى للأورام والتى جاءت بعنوان دور المؤسسات القومية والاقليمية والدولية فى دعم المرأة بمجال الأورام: الطبيبة ، المصابة ، المكافحة والمواطنة المصرية.

⁠حيث أكدت الدكتورة سلمى دوارة أن المجلس يدعم جميع المبادرات التى تتعلق بصحة المرأة ، مشيرة الى مشاركة خبراء من المجلس فى إعداد بعضها ، وتقدمت بخالص الشكر الى القائمين على مبادرة صحة المرأة التى تضمنت خدمة فحص الثدى و الكشف المبكر على الأمراض غير السارية والتى نتج عنها خفض نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة.

⁠وطالبت الدكتورة سلمى دوارة بضرورة التعامل مع مريضات الأورام بالمفهوم الشامل للصحة، و ضرورة استخدام اساليب العلاج الحديثة مثل العلاج بالفنون ، الابداع و النشاط الاجتماعي و بمشاركة الزوج.

كما أكدت عضوة المجلس على أهمية التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال التدريب على صناعات وحرف يدوية باعتبارها وسيلة لزيادة دخل الأسرة ، وطالبت بضرورة التعاون مع فروع المجلس في مختلف محافظات الجمهورية و تدريب الزائرات الصحيات والتوعية لكل المجتمع بمبادرات صحة المرأة.

هذا وأدارت الجلسة كل من الدكتورة لبنى صدقى والدكتورة الوزيرة نادية زخارى وزيرة البحث العلمي وعضوة المجلس سابقا و الأستاذة الدكتورة علا خورشيد أستاذ طب الأورام وأورام الدم بجامعه القاهرة.

ودارت مداخلات من الدكتورة هبة الظواهرى ، استاذ جامعة الاورام جامعة عين شمس وعضو الجمعية الاوربية لعلاج الاورام ورئيس قسم الاورام بمستشفى السلام الدولى و الدكتور عماد شاش استشاري الاورام بكلية الطب ومدرس العلاج الاشعاعى بكلية الطب العسكرى والاستاذة الدكتورة عبير عشماوي أستاذ طب الاطفال واستشاري السكر والغدد الصماء والتغذية العلاجية للاطفال كلية طب القصر العينى جامعة القاهرة ، و الدكتورة آمال نمر عضو المجلس القومي للمرأة فرع القاهرة.