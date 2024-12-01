مفوض أونروا: العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة بسبب الحصار الإسرائيلي

قال المفوض العام لأونروا، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، إن العملية الإنسانية في غزة أصبحت مستحيلة بسبب الحصار الإسرائيلي، وفقا لما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق، حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن فرص البقاء على قيد الحياة تتضاءل لحوالي 65 إلى 75 ألف شخص ما زالوا في شمال غزة.

وأوضحت الأونروا في تغريدة على موقع “إكس”، أن الأمم المتحدة حاولت إيصال المساعدات إلى شمال غزة المحاصر 91 مرة بين 6 أكتوبر و25 نوفمبر، إلا أن إسرائيل رفضت 82 محاولة وعرقلت 9 محاولات أخرى.

كما أكدت الوكالة أمس الأربعاء أن الجوع في قطاع غزة بلغ مستويات حرجة، حيث أصبح السكان يبحثون عن بقايا الطعام في النفايات التي مضى عليها أسابيع. وأضافت أن الوضع يتدهور بسرعة مع قدوم فصل الشتاء، وأن بقاء الأهالي يصبح مستحيلاً دون المساعدات الإنسانية العاجلة، داعية إلى ضرورة وقف إطلاق النار فوراً.

من جهته، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن جميع المخابز في وسط قطاع غزة أغلقت بسبب نقص حاد في الإمدادات، مما يزيد من معاناة السكان، حيث يعد الخبز مصدر الطعام الرئيسي لأسر غزة وغالبًا ما يكون الوجبة الوحيدة المتوفرة لهم.