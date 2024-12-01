الجونة يبحث عن أول فوز له في الدوري أمام سموحة اليوم

يواجه اليوم الأحد، فريق الجونة بقيادة علاء عبدالعال المدير الفني، فريق سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، على إستاد الإسكندرية.

يسعى علاء عبد العال، إلى تحقيق اول فوز في هذا الموسم وخاصة بعد تعادله في مباراتين وخسارته في الأخيرة في الجولات الثالثة السابقة.

وطالب عبدالعال ، اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الانتصار الأول واستغلال الفرص التي تتاح أمامهم.

ويحتل فريق الجونة المركز الرابعة عشر في ترتيب دورى nile ، حيث استطاع حتى الآن في حصد نقطتين فقط في ترتيب جدول الدوري جمعها بعد خوضه للثلاث جولات، خسر خلالها في مباراة واحدة واستطاع أن يحافظ على شباكه نظيفة خلال مباراتين دون أهداف ليحصد بذلك نقطتين ضافت لرصيده بالتعادل السلبي.

ففي الجولة الاولى تعادل الجونة أمام زد سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة، وحصد النقطة الاولى.

وحاول الجونة، أن يحقق ثلاث نقاط له في الجولة الثانية إلا وأن التعادل السلبي سيطر على المباراة امام نظيره المصري.

وفي الجولة الثالثة، حقق نادي غزل المحلة، الفوز على مضيفه الجونة بهدف للا شيء، وبهذا الفوز، حقق غزل المحلة انتصاره الأول في بطولة الدوري.

ويسعى فريق الجونة اليوم، في حصد ثلاث نقاط تضاف لرصيده ليضمن بذلك تحقيق فوز يضاف له خلال الدوري الحالي.