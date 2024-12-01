بالصور.. بدء امتحانات نوفمبر لصفوف النقل بالقاهرة

بدأت اليوم الأحد، الموافق 1 ديسمبر امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمحافظة القاهرة، والتي تشمل المراحل الابتدائية (الصفوف الرابع، الخامس، والسادس)، والإعدادية (الأول والثاني)، والثانوية (الأول والثاني).

في هذا السياق، قامت الدكتورة همت أبو كيلة، وكيل المديرية، بجولة ميدانية في إدارة المقطم التعليمية لتفقد سير الامتحانات والعملية التعليمية

وشملت الجولة مدرستي “تحيا مصر 3” و”الشهيد خضر عبدالله الرسمية للغات”، بمرافقة الأستاذة عواطف مهنى، مدير عام إدارة المقطم التعليمية.

وخلال الزيارة، تابعت وكيل المديرية نسبة الحضور والغياب، وأكدت على تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات.

كما شددت على منع اصطحاب الهواتف المحمولة، وتطبيق نظام التقييمات لتحليل مستوى الطلاب وضمان انتظامهم بالمدارس.

تأتي الامتحانات في ظل استعدادات مكثفة من قبل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تحت إشراف سماح إبراهيم، مدير المديرية.