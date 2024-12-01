الأردن يؤكد وقفه إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها

بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزير الخارجية والمغتربين في سوريا الشقيقة بسام الصباغ اليوم /الأحد/، تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصا في محافظتي حلب وإدلب.

ووضع الصباغ - طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية - الصفدي في صورة هذه الأوضاع وتداعياتها والجهود المبذولة إزائها.

وأكد الصفدي - خلال اتصال هاتفي مع الصباغ - أن الأردن يتابع هذه التطورات بقلق، مشددا على وقوف الأردن إلى جانب سوريا ووحدة أراضيها وسيادتها واستقرارها وسلامة مواطنيها، ورفض كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ينهي كل تبعاتها ويعيد لسوريا أمنها واستقرارها ويحفظ سيادتها ويخلصها من الإرهاب.

واتفق الوزيران على استمرار التواصل حول كل الجهود المستهدفة تحقيق الأمن والاستقرار.