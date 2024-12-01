المصري يخطط لاقتناص نقاط بيراميدز.. والجونة في تحد جديد أمام سموحة

انهى الفريق المصري البورسعيدي، بقيادة الكابتن علي ماهر المدير الفني للفريق، اليوم الأحد، استعداداته للقاء نظيره فريق بيراميدز في مباراة ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري مساء غدا الاثنين فى تمام الساعة الخامسة مساءا وذلك على استاد السويس الجديد.

المصري ينافس بقوة على نقاط بيراميدز



ويدخل المصري في الجولة الرابعة ، برصيد 7 نقاط جمعها من خلال 3 مباريات خاضها خلال الثلاث جولات الاولى، فاز في مباراتين منها وتعادل في الاخيرة، ليتحل بذلك المركز الثالث في ترتيب الدوري المصري.

ويسعى كلا الفريقين في الحفاظ على صدراته للترتيب حيث يدخل فريق بيراميدز ايضا برصيد 7 نقاط فاز في أثنين منها وتعادل في الآخيرة، لتكون هذه المباراة قوية وتحد كبير للناديين لمحاولة كلا منهما الفوز وحصد ثلاث نقاط جديدة تضاف لرصيده.

وقد خاض الفريق اليوم مران خفيف وخضع اللاعبين خلال الايام الماضية لجلسات التأهيل والاستشفاء لإزالة أية أثار للإرهاق ، فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا اشتمل على عدد من الوحدات التدريبية الفنية والبدنية.

المصري يحقق اداء مميز في الموسم



وقدم “المصري” حتى الآن موسم مميز في الدوري الممتاز كان ابرزها فوزه خلال المباراة الاخيرة في الجولة الثالثة على حساب نظيره فريق الزمالك، حيث استطاع أن يحقق فوزا ساحقا بهدف دون رد ،سجل هدف المصري اللاعب محمد الشامي في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول.

كما استطاع علي ماهر في تحقيق أول ثلاث نقاط فى الموسم الجديد بالفوز على فريق طلائع الجيش بنتيجة هدفين مقابل لاشىء، ليحاول بعدها فى الجولة الثانية بحصد ثلاث نقاط تضاف لرصيده، ورغم محاولات الفريق بالفوز بهم امام فريق الجونة الا أن التعادل السلبي سيطر على المباراة .

علي ماهر: نسعى لتقديم افضل مستوى



وقال المدير الفني للفريق، في تصريحات صحفية له، نسعى لتقديم مستوى جيد، لدينا لاعبين جيدين وجمهور رائع خلفنا، واللاعبون جاهزون رغم ضيق الوقت بين المباريات.

الجونة يسعى لوقف نزيف النقاط



في سياق متصل، يلتقي اليوم الاحد فريق الجونة بقياده علاء عبدالعال المدير الفني، بفريق سموحة وذلك خلال الجولة الرابعة من عمر الدوري، رغم ان الحظ لم يحالف الفريق خلال الموسم الجاري، ويحتل الفريق المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري المصري.



واستطاع حتى الآن في حصد نقطتين فقط في ترتيب جدول الدوري جمعها بعد خوضه للثلاث جولات، خسر خلالها في مباراة واحدة واستطاع أن يحافظ على شباكه نظيفة خلال مباراتين دون أهداف ليحصد بذلك نقطتين ضافت لرصيده بالتعادل السلبي.

علاء عبدالعال : راض عن اداء الفريق



ففي الجولة الاولى تعادل الجونة أمام زد سلبيا بدون أهداف في المباراة التي أقيمت على استاد خالد بشارة بالجونة، وحصد النقطة الاولى.

وحاول الجونة، أن يحقق ثلاث نقاط له في الجولة الثانية إلا وأن التعادل السلبي سيطر على المباراة امام نظيره المصري، وأبدى علاء عبد العال رضاه عن أداء فريقه بعد التعادل مع المصري بدون أهداف .

وأوضح: "كنت أعرف أن المصري سيستحوذ أغلب الوقت ولكننا منعنا الخطورة، وكنا نعلم أن مصدرها سيكون العرضيات وتمكن اللاعبون من التعامل مع ذلك".

وفي الجولة الثالثة، حقق نادي غزل المحلة، الفوز على مضيفه الجونة بهدف للا شيء، وبهذا الفوز، حقق غزل المحلة انتصاره الأول في بطولة الدوري .

ويسعى فريق الجونة اليوم، في حصد ثلاث نقاط تضاف لرصيده ليضمن بذلك تحقيق فوز يضاف له خلال الدوري الحالي.