وزير الإسكان يبحث مع مسئولي "سُكنى" سبل التعاون لتطوير مناطق المقابر بالمدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا صباح اليوم الأحد، مع مسئولى شركة "سُكنى" المتخصصة فى تقديم الخدمات الجنائزية الشاملة، لبحث سبل التعاون فى تطوير مناطق المقابر القائمة بالمدن الجديدة، والشراكة فى إتاحة مناطق مقابر جديدة، بالمدن الجديدة وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك بحضور مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ورحب وزير الإسكان، بالتعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة "سُكنى" فى تطوير مناطق المقابر القائمة بالمدن الجديدة، والشراكة فى إتاحة مناطق مقابر جديدة، بالمدن الجديدة، وخاصة مدن الجيل الرابع، وذلك حرصاً من الهيئة على توفير مناطق مقابر تلبى احتياجات سكان المدن الجديدة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير إلى شرح مفصل من مسئولى شركة "سُكنى" عن رؤيتهم لتطوير مناطق المقابر القائمة، وإتاحة مناطق مقابر جديدة، والخدمات التى تقدمها الشركة للتعامل مع حالات الوفاة.