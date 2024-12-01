ولي عهد البحرين: اجتماع الدورة 45 للمجلس الأعلى بالكويت يعكس الالتزام بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك

أكد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، أن اجتماع الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالكويت يعكس التزام دول مجلس التعاون بمواصلة دعم العمل الخليجي المشترك وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق التطلعات المشتركة، "بما يعود بالنفع والخير على دولنا كافة".

وأعرب الأمير سلمان بن حمد- في تصريح، اليوم /الأحد/، عقب وصوله إلى الكويت نيابة عن الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين لترؤس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ45 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي ينعقد في الكويت، اليوم- عن اعتزازه بما وصلت إليه العلاقات الكويتية- البحرينية من مستويات متقدمة تعكس الحرص المشترك على تطويرها في جميع المجالات لتحقيق التميز والتكامل المنشود.

وأشاد بالأواصر الأخوية الوثيقة والعلاقات التاريخية المتينة التي تجمع بين بلدينا الشقيقين، مجددا تقدير مملكة البحرين للجهود المتميزة التي يبذلها أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في دعم العمل الخليجي المشترك وتهيئة أسباب النجاح لاجتماع الدورة الحالية، معربا عن أصدق التمنيات لدولة الكويت وشعبها بمزيد من التقدم والازدهار.

وكان الأمير سلمان بن حمد قد وصل والوفد المرافق إلى الكويت؛ لحضور القمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها الكويت، اليوم.