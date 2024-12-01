رئيس الأزهرية بالغربية يتابع فعاليات مسابقة حفظ القرآن لطلاب المعاهد

تفقد الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية ، فعاليات مسابقة شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم لطلاب المعاهد والرواق الأزهري، ومكاتب تحفيظ القرآن على مستوى المحافظة، والمنعقدة بالمعهد الأحمدي بطنطا، لمراجعة سير وانتظام فعاليات المسابقة.

وحرص رئيس الإدارة المركزية، والشيخ سليمان عبد السلام مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بالمنطقة، والشيخ السيد فاضل، مدير إدارة طنطا التعليمية، على متابعة سير لجان الاختبارات، وتتم بنظام التوثيق الإلكتروني لضمان الدقة وإعطاء كل طالب حقه.

جدير بالذكر أن المسابقة تُجرى على أربعة مستويات (حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الإجادة التامة لأحكام التجويد، حفظ القرآن الكريم كاملًا، حفظ عشرين جزءًا، حفظ عشرة أجزاء)، وقد بلغ عدد المتسابقين هذا العام (أربعة عشر ألف ومائة وأربعين) متسابق على مستوى محافظة الغربية.

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